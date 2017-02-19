Эксперты: Уэстбрук и Дэвис — главные кандидаты на звание MVP Матча звёзд НБА

Букмекеры считают, что звание самого ценного игрока Матча звёзд НБА с большой долей вероятности достанется Расселлу Уэстбруку и Энтони Дэвису. Коэффициенты на победу представляющих сборную Западной конференции баскетболистов — 5.50 и 5.80 соответственно.
Замыкает тройку потенциальных победителей ещё один представитель Запада Джеймс Харден (7.20) (см. все коэффициенты на матч).
Лучшие шансы получить звание MVP из сборной Восточной конференции, согласно котировкам, имеет форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс (8.50).
В прошлом году титул самого ценного игрока получил Расселл Уэстбрук.
Матч всех звёзд НБА 2017 года пройдёт в Новом Орлеане. Начнётся встреча 20 февраля в 4:00 по московскому времени.