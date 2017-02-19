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175 лет назад 2016
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Матч звёзд НБА выиграет команда Запада, считают букмекеры

19 февраля 2017, воскресенье. 18:30. Ставки
20 февраля в 4:00 по московскому времени в Новом Орлеане стартует Матч всех звёзд НБА.

Аналитики букмекерских контор полагают, что победу одержит сборная Западной конференции. На победу Дюранта и компании предлагается поставить за 1.55. Шансы Востока победить оцениваются коэффициентом 3.01.

Игра будет сверхрезультативной, как и положено подобным матчам. Тотал эксперты установили на отметке в 352 очка.

Наиболее результативными игроками встречи, согласно котировкам, будут Рассел Уэстбрук (индивидуальный тотал на отметке 28,5), Джеймс Харден (24,5), Кевин Дюрант (23,5) и Стефен Карри (22,5). Все они, к слову, представляют сборную Запада.

В Матче звёзд 2016 года победу со счётом 196:173 одержала команда Западной конференции.

>>> Эксперты: Уэстбрук и Дэвис — главные кандидаты на звание MVP Матча звёзд НБА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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