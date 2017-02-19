Матч звёзд НБА выиграет команда Запада, считают букмекеры

20 февраля в 4:00 по московскому времени в Новом Орлеане стартует Матч всех звёзд НБА.Аналитики букмекерских контор полагают, что победу одержит сборная Западной конференции. На победу Дюранта и компании предлагается поставить за. Шансы Востока победить оцениваются коэффициентомИгра будет сверхрезультативной, как и положено подобным матчам. Тотал эксперты установили на отметке в 352 очка.Наиболее результативными игроками встречи, согласно котировкам, будут Рассел Уэстбрук (индивидуальный тотал на отметке 28,5), Джеймс Харден (24,5), Кевин Дюрант (23,5) и Стефен Карри (22,5). Все они, к слову, представляют сборную Запада.В Матче звёзд 2016 года победу со счётом 196:173 одержала команда Западной конференции.