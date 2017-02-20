В России могут разрешить рекламу букмекеров в Интернете и на форме команд

22 февраля Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий пятипроцентные отчисления букмекеров спортивным федерациям России.
Помимо прочего, текстом законопроекта, размещенного на сайте Госдумы, предусматривается внесение изменений в федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе».
Согласно поправкам, реклама букмекерских компаний будет разрешена во время прямых трансляций спортивных матчей, при условии, что общая продолжительность такой рекламы составляет не более 20% общего времени рекламы во время трансляции.
Также реклама БК будет разрешена в печатных спортивных СМИ, официально зарегистрированных спортивных интернет-ресурсах, на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций либо профессиональных спортивных лиг, а также в спортивных сооружениях и на форме спортсменов и спортивных клубов.