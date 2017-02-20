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В России могут разрешить рекламу букмекеров в Интернете и на форме команд

20 февраля 2017, понедельник. 15:39. Ставки
22 февраля Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий пятипроцентные отчисления букмекеров спортивным федерациям России.

Помимо прочего, текстом законопроекта, размещенного на сайте Госдумы, предусматривается внесение изменений в федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе».

Согласно поправкам, реклама букмекерских компаний будет разрешена во время прямых трансляций спортивных матчей, при условии, что общая продолжительность такой рекламы составляет не более 20% общего времени рекламы во время трансляции.

Также реклама БК будет разрешена в печатных спортивных СМИ, официально зарегистрированных спортивных интернет-ресурсах, на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций либо профессиональных спортивных лиг, а также в спортивных сооружениях и на форме спортсменов и спортивных клубов.
Источник: Государственная Дума Сообщить об ошибке
Теги
Игорный бизнес Спонсорские контракты с букмекерами
Новости. Ставки
20 февраля 2017, понедельник
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