«Ман Сити» — «Монако»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Монако». Встреча состоится 21 февраля, начало — в 22:45 мск.«Матч двух атакующих команд с отличными бомбардирами — Агуэро и Фалькао. «Ман Сити» любит привозить голы на ровном месте в матчах с сильными соперниками, а «Монако» здорово идёт в Лиге 1 и занимает первое место. Думаю, голы будут в каждом из таймов», — сказал Сэвидж.