«Ман Сити» — «Монако»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Монако». Встреча состоится 21 февраля, начало — в 22:45 мск.
Ставка: гол в каждом тайме, обе команды подадут больше одного углового в каждом тайме за 7.00 (см. все коэффициенты на матч)
«Матч двух атакующих команд с отличными бомбардирами — Агуэро и Фалькао. «Ман Сити» любит привозить голы на ровном месте в матчах с сильными соперниками, а «Монако» здорово идёт в Лиге 1 и занимает первое место. Думаю, голы будут в каждом из таймов», — сказал Сэвидж.