ХК СКА станет обладателем Кубка Гагарина, считают букмекеры

21 февраля стартует плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд стать победителем турнира.
Фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина эксперты считают ХК СКА. На победу санкт-петербургского клуба предлагается поставить за 1.95.
Вторым с большим отрывом идёт московский ЦСКА. Трофей для «армейцев» котируется за 4.00.
Замыкает тройку потенциальных победителей плей-офф магнитогорский «Металлург» (4.50) (см. все коэффициенты)
Главной сенсацией турнира, если исходить из коэффициентов, станет победа в нём дебютанта КХЛ «Куньлунь Ред Стар». На победу китайского клуба можно поставить за 300.00.