Прогноз Генича на матч «Байер» — «Атлетико»: ничья в первом тайме

Футбольный комментатордал прогноз на матч «Байер» — «Атлетико» (Мадрид) в 1/8 финала Лиги чемпионов.«Два года назад эти команды уже встречались на данной стадии Лиги чемпионов. И тогда, насколько я помню, давал прогноз, что «Атлетико» не проиграет или даже «Атлетико» с форой (0). Никак не ожидал, что «Байер» настолько будет прессинговать. Наверное, не ожидал не только я, но и Диего Симеоне. И тогда был тот редкий случай, когда «Атлетико» действительно переиграли, причём по всем статьям. Счастье для «Атлетико», что он тогда уступил всего лишь 0:1.Я думаю, что Симеоне прекрасно понимает, что команду ждёт в Леверкузене. Из этого он будет исходить. «Атлетико» максимально аккуратно постарается сыграть в обороне и будет рассчитывать на контратаки, что принесли ему успех в Хихоне в последнем туре чемпионата Испании. «Атлетико» сейчас в хорошей форме.Мне кажется, что «Атлетико» не проиграет, но коэффициент на это событие не очень большой. Поэтому я попробую сыграть ничью. Но ничью не по матчу, а ничью в первом тайме. Думаю, что рисковать не будет ни «Байер», ни «Атлетико». Игра получится тягучей, тяни-толкай, без большого количества моментов. Возможно, вообще голов в первом тайме не будет. Итак — ничья в первом тайме», — считает эксперт.Встреча «Байера» и «Атлетико» состоится 21 февраля на стадионе «Бай-Арена». Начало — 22:45 мск.