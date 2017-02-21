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175 лет назад 2016
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Прогноз Генича на матч «Байер» — «Атлетико»: ничья в первом тайме

21 февраля 2017, вторник. 17:26. Ставки
Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Байер» — «Атлетико» (Мадрид) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ставка: ничья в первом тайме за 1.98 (см. все коэффициенты на матч)

«Два года назад эти команды уже встречались на данной стадии Лиги чемпионов. И тогда, насколько я помню, давал прогноз, что «Атлетико» не проиграет или даже «Атлетико» с форой (0). Никак не ожидал, что «Байер» настолько будет прессинговать. Наверное, не ожидал не только я, но и Диего Симеоне. И тогда был тот редкий случай, когда «Атлетико» действительно переиграли, причём по всем статьям. Счастье для «Атлетико», что он тогда уступил всего лишь 0:1.

Я думаю, что Симеоне прекрасно понимает, что команду ждёт в Леверкузене. Из этого он будет исходить. «Атлетико» максимально аккуратно постарается сыграть в обороне и будет рассчитывать на контратаки, что принесли ему успех в Хихоне в последнем туре чемпионата Испании. «Атлетико» сейчас в хорошей форме.

Мне кажется, что «Атлетико» не проиграет, но коэффициент на это событие не очень большой. Поэтому я попробую сыграть ничью. Но ничью не по матчу, а ничью в первом тайме. Думаю, что рисковать не будет ни «Байер», ни «Атлетико». Игра получится тягучей, тяни-толкай, без большого количества моментов. Возможно, вообще голов в первом тайме не будет. Итак — ничья в первом тайме», — считает эксперт.

Встреча «Байера» и «Атлетико» состоится 21 февраля на стадионе «Бай-Арена». Начало — 22:45 мск.
Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Байер Бесплатные прогнозы Константин Генич
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