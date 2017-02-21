Букмекеры: в матче с «Монако» Агуэро прервёт свою 522-минутную безголевую серию

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не забивает в Лиге чемпионов уже 522 минуты игрового времени кряду.
Согласно котировкам букмекерских контор, в сегодняшнем матче с «Монако» аргентинец скорее сумеет забить, чем нет. На гол Агуэро предлагается ставить за 1.85 (51% вероятности). Коэффициент на то, что нападающий снова не сумеет отличиться, — 1.87 (49%) (см. все коэффициенты на матч).
Встреча «Манчестер Сити» и «Монако» состоится 21 февраля на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Начало матча — 22:45 мск.
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