Аналитики: «Трактор» победит «Барыс» в 1-м матче 1/8 финала Кубка Гагарина

22 февраля в матче 1-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Трактор» и «Барыс». Начало — в 17:00 мск.Букмекеры отдают преимущество «Трактору» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы «Барыса» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «Барыса» с учётом ОТ можно сделать за, а на победу «Трактора» — заПо мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —