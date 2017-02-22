Аналитики: «Трактор» победит «Барыс» в 1-м матче 1/8 финала Кубка Гагарина

22 февраля в матче 1-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Трактор» и «Барыс». Начало — в 17:00 мск.
Букмекеры отдают преимущество «Трактору» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.86. Шансы «Барыса» оценены в 3.69, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.12 (см. все коэффициенты)
Ставку на победу «Барыса» с учётом ОТ можно сделать за 2.54, а на победу «Трактора» — за 1.50.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 2.22, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.64.