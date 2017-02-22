Букмекер предлагал фрибет, если Браво начнёт есть пирог во время игры с «Монако»

Воодушевлённые приключениями 125-килограммового запасного голкипера клуба пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» Уэйна Шоу пользователи «Твиттера» во время матча «Манчестер Сити» — «Монако» начали предлагать букмекерским компаниям начать принимать ставки на то, съест ли пирог Браво.
Букмекер BoyleSports ответил на предложение, пообещав всем своим клиентам бесплатную ставку в размере £/€ 50 в том случае, если запасной голкипер «Манчестер Сити» начнёт употреблять пирог во время встречи.
Но, судя по трансляции матча, Браво во время игры мучных изделий не употреблял.