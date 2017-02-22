Букмекер BetStars стал 25-м членом ESSA

Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) пополнилась новым партнёром. Как сообщили «Чемпионату» в организации, к ESSA присоединился букмекер BetStars, принадлежащий канадскому игорному холдингу Amaya.
С августа 2016 года BetStars является официальным европейским букмекером футбольного клуба «Лестер».
«Решение BetStars присоединиться к ESSA стало ещё одной важной вехой в истории нашей ассоциации. Amaya является одним из крупнейших в мире игровых холдингом, располагающим 108 миллионами зарегистрированных пользователей. А потому добавление BetStars приносит очевидные преимущества ESSA. Но и BetStars выиграет от членства в ESSA. Наша организация поможет новому партнёру в том числе защитить бизнес от мошенничества», — приветствовал BetStars генеральный секретарь ESSA Халид Али.
ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры обмениваются информацией о подозрительных ставках. На данный момент в ESSA числится 25 организаций, сообщает сайт ассоциации.