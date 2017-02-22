Прогноз Егора Титова на матч «Фенербахче» — «Краснодар»: турки уверенно победят

Бывший футболист и тренер московского «Спартака»сделал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» — «Краснодар».«Очень сильный матч провёл «Краснодар» дома против «Фенербахче», владел абсолютным преимуществом, ничего не позволил создать у своих ворот. Но, к сожалению, беда «Краснодара» в том, что он не сумел создать себе более комфортного преимущества. Вроде бы 1:0 перед выездной игрой хорошо, но не будем забывать, что «Краснодар» всё ещё готовится к новой части сезона, он сейчас не в оптимальной форме. И я не уверен, что «Краснодар» может выдать второй хороший матч за короткий срок.«Фенербахче» был плох в Краснодаре, слабо сыграл в последнем туре национального чемпионата, не сумев забить. Вообще нельзя сказать, что «Фенербахче» сейчас хорош. Но это Лига Европы. Уверен, турки хотят пройти дальше. Будет совершенно сумасшедшая обстановка на стадионе. Если «Фенер» быстро забьёт, то «Краснодар» наверняка дрогнет. И всё может закончиться в основное время в пользу турецкого клуба. Я выбираю ставку — победа «Фенербахче» с форой (-1)», — сказал Титов.Встреча «Фенербахче» и «Краснодара» состоится 22 февраля на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало — 20:00 мск. В первом матче победу со счётом 1:0 одержал «Краснодар».