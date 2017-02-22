С 1 апреля Pinnacle прекращает работу в Польше

Онлайн-букмекер Pinnacle объявил о том, что с 1 апреля покидает рынок Польши.
Оператора не устраивает новое игорное законодательство, согласно которому букмекеры будут платить 12% налога с оборота, сообщает CalvinAyre. В таких условиях Pinnacle не видит смысла продолжать работу.
В январе букмекерские конторы William Hill и Marathonbet сообщили, что прекращают работу в Чехии, 888 покидает онлайн-рынок Словении А в начале нынешней недели стало известно, что британский букмекер BetVictor уходит из России