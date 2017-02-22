Госдума приняла законопроект о рекламе букмекеров в Интернете и на форме команд

22 февраля во втором чтении Государственная Дума РФ приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта».Согласно законопроекту букмекер будет заключать контракты с теми федерациями и лигами, на соревнования которых будет принимать ставки, и перечислять по каждому соглашению целевые отчисления на развитие спорта.«Целевые отчисления по каждому соглашению, заключённому в соответствии с настоящей статьёй, устанавливаются в размере пяти процентов от базы расчёта целевых отчислений, определяемой в соответствии с частью 2 настоящей статьи в отношении использования символики, наименований спортивных мероприятий, указанных в данном соглашении, и рассчитываются самостоятельно каждым организатором азартных игр в букмекерской конторе. При этом общий объём целевых отчислений по всем заключённым организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 миллионов рублей», — говорится в тексте законопроекта.Также законом предусматривается внесение изменений в федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе».Согласно поправкам, реклама букмекерских компаний будет разрешена во время прямых трансляций спортивных матчей, при условии, что общая продолжительность такой рекламы составляет не более 20% общего времени рекламы во время трансляции.Также реклама БК будет разрешена в печатных спортивных СМИ, официально зарегистрированных спортивных интернет-ресурсах, на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций либо профессиональных спортивных лиг, а также в спортивных сооружениях и на форме спортсменов и спортивных клубов.