Согласно котировкам ЦСКА победит «Йокерит» и во 2-м матче серии Кубка Гагарина

23 февраля во 2-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ сыграют ЦСКА и «Йокерит». Начало — в 17:00 мск. ЦСКА ведёт в серии — 1-0.Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы «Йокерита» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «Йокерита» с учётом ОТ можно сделать за, а на победу ЦСКА — заПо мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —