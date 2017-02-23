Согласно котировкам ЦСКА победит «Йокерит» и во 2-м матче серии Кубка Гагарина

23 февраля во 2-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ сыграют ЦСКА и «Йокерит». Начало — в 17:00 мск. ЦСКА ведёт в серии — 1-0.
Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.40. Шансы «Йокерита» оценены в 6.52, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.44 (см. все коэффициенты)
Ставку на победу «Йокерита» с учётом ОТ можно сделать за 4.06, а на победу ЦСКА — за 1.23.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 1.94, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.83.