Прогноз Карпина на матч «Зенит» — «Андерлехт»: питерцы победят со счётом 2:0

Бывший главный тренер московского «Спартака»дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Андерлехт».«Матч «Зенит» — «Андерлехт» ожидаемый всеми – как же всё-таки будет выглядеть «Зенит» в домашнем матче? Думаю, что будет непросто «Зениту» сдерживать быстрые атаки «Андерлехта» и взламывать оборону, но будем надеяться. Поставлю на 2:0 в пользу «Зенита», хотя, честно говоря, сомнения какие-то есть, но хотелось бы верить, что «Зенит» сможет отыграться. Поэтому поставлю 2:0 в пользу хозяев», — рассказал Карпин.Встреча «Зенита» и «Андерлехта» состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге. Начало — 21:00 мск.