Букмекеры: шансы «Ростова» выйти в 1/8 финала Лиги Европы — 97%, «Зенита» — 27%

Аналитики букмекерских контор оценили шансы российских клубов, «Ростова» и «Зенита», преодолеть барьер 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы.
«Ростов» в первом матче выиграл пражскую «Спарту» со счётом 4:0. После этого у экспертов нет сомнений в том, что российский клуб удержит столь солидное преимущество. На проход «Ростова» предлагается ставить за 1.02 (97% вероятности). Выход «Спарты» в следующую стадию турнира оценивается коэффициентом 29.00 (3%) (см. все коэффициенты на матч).
А вот «Зениту», проигравшему в гостевом матче «Андерлехту» со счётом 0:2, придётся сильно постараться, чтобы пробраться в 1/8 финала. Проход команды Луческу котируется за 3.52 (27%). В то время как на «Андерлехт» можно ставить за 1.33 (73%).