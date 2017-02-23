Sportradar: число подозрительных матчей в 2016 году сократилось на 15%

Компания Sportradar, занимающаяся сбором и анализом статистических данных спортивных событий, в 2016 году зафиксировала 450 матчей в различных видах спорта, с высокой вероятностью имевших договорной характер. Об этом RNS рассказал управляющий директор Sportradar по взаимоотношениям с правообладателями Андреас Кранних.
При этом в 2016 году количество договорных матчей, выявленных аналитической системой Sportradar (Fraud Detection System) снизилось на 15% по сравнению с показателем 2015 года.
«С 2013 года мы ежегодно наблюдаем более 400 «подозрительных» матчей, и эта проблема остаётся реальным поводом для беспокойства по всему миру… Честно говоря, ещё рано делать финальные выводы о существовании тенденции на снижение количества договорных матчей», — рассказал Кранних.
По данным Sportradar, количество странных матчей во внутренних первенствах превышает количество «договорняков» в международных соревнованиях. Это обусловлено тем, что в международных матчах прямые доходы спортсменов гораздо выше.
«Доходы спортсменов всегда будут фактором, коррелирующим с их уязвимостью к участию в сговоре… Также товарищеские игры в основном не приносят спортсменам призовых, не могут привести к понижению в классе, не влияют на имидж, и поэтому спортсмены могут относиться к манипуляциям с результатами таких матчей более расслабленно», — заключил Кранних.
Sportradar разработал систему обнаружения мошенничества Fraud Detection System для нескольких федераций, включая АФК, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ и УЕФА. Эта система позволяет отслеживать поведение агентов букмекерского рынка по всему миру и выявлять подозрительные операции. Полученные результаты являются доказательной базой для спортивных федераций и правоохранительных органов при выявлении мошеннических действий в букмекерской индустрии. Sportradar сотрудничает с множеством лиг и федераций, включая НХЛ, NASCAR, ITF, НБА, НФЛ и др.