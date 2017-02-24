Дочерняя компания Unibet договорилась о покупке 32Red за € 207 млн

Букмекер Kindred, который является дочерней компанией крупного оператора Unibet, достиг соглашения о приобретении оператора онлайн-гэмблинга 32Red за £ 175.6m (€ 207 млн), информирует igamingbusiness.
Сделка будет официально завершена после улаживания необходимых формальностей. Совет директоров 32Red должен утвердить продажу оператора, но в Kindred убеждены в успешном решении этого вопроса.
На этой неделе поставщик контента о скачках и собачьих бегах SIS подтвердил, что достиг соглашения с букмекерской компанией William Hill по приобретению прав на трансляции собачьих бегов в Ньюкасле и Сандерленде.