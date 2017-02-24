Букмекеры не верят в «Краснодар» и «Ростов» в Лиге Европы

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд на победу в Лиге Европы после того, как стали известны все участники 1/8 финала.
Фаворитом турнира остаётся «Манчестер Юнайтед». Теперь на трофей для команды Жозе Моуринью предлагается ставить за 3.15.
На втором месте идёт «Рома» с коэффициентом 6.00.
Замыкают тройку потенциальных победителей Лиги Европы сезона-2016/17 «Лион» и «Шальке-04» (по 11.00 на каждого) (см. все коэффициенты).
От представителей России эксперты не ждут высоких результатов. Титул для «Краснодара» «стоит» 25.00. Для «Ростова» — 30.00.
Главной сенсацией, согласно коэффициентам, станет победа в турнире кипрского АПОЭЛ (120.00).
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы начнётся сегодня в Ньоне в 15:00 мск. Жеребьёвка будет открытой. Без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации. Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.