Возвращение Лоськова в «Локомотив» в роли игрока оценивалось коэффициентом 4.00

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» внесёт Дмитрия Лоськова в заявку на вторую часть сезона-2016/17 Российской футбольной Премьер-Лиги. 43-летний футболист будет заявлен под 10-м номером.
Разговоры о возобновлении игровой карьеры Лоськова, который может установить рекорд по количеству сезонов в высшем дивизионе чемпионата России, велись давно. А потому ещё в октябре 2016 года за 4.00 можно было поставить на то, что в сезоне-2016/17 Дмитрий может выйти на поле в официальном матче в качестве игрока «Локомотива».