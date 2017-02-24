Эксперты: «Факел» выиграет у «Чертаново» в финале Кубка ФНЛ

24 февраля в финале Кубка ФНЛ встретятся «Чертаново» и «Факел». Начало — в 21:45 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Факел» и предлагают поставить на воронежцев в основное время за 1.62. Шансы «Чертаново» на победу оценены коэффициентом 4.90. Поставить на ничью после 90 минут игры можно за 3.70 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.90, а на ТМ 2,5 гола — за 1.80
Поставить на «Факел» с учетом серии пенальти можно за 1.30, а на «Чертаново» — за 3.20.