Глобальная аудитория киберспорта к 2020 году составит 600 млн человек

Компания Newzoo выпустила аналитический отчёт по развитию киберспорта. Авторы исследования спрогнозировали рост аудитории и общих доходов рынка.По прогнозам, глобальная аудитория киберспорта вырастет до почти 600 млн человек к 2020 году. Общий доход киберспорта возрастёт с $ 325 млн в 2016 году до $ 1,488 млрд — в 2020-м.Глава NewZoo Питер Уорман считает, что киберспорт растёт в геометрической прогрессии как самостоятельная индустрия. Ускорение придаёт и вовлечённость компаний из разных отраслей.