Sportradar и Регбийная лига Англии объединят усилия в борьбе с «договорняками»

Компания Sportradar, занимающаяся сбором и анализом статистических данных спортивных событий, объявила о заключении двухлетнего соглашения с Регбийной лигой Англии (RFL).
Sportradar будет предоставлять лиге данные мониторинга, позволяющие эффективно бороться с договорными матчами. RFL, в свою очередь, будет предоставлять данные как Sportradar, так и партнёрам компании.
Система обнаружения мошенничества Fraud Detection System, разработанная Sportradar, будет отслеживать подозрительную активность более чем в 200 матчах, проводимых под эгидой RFL.
Sportradar разработала систему обнаружения мошенничества Fraud Detection System для нескольких федераций, включая АФК, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ и УЕФА. Система позволяет отслеживать поведение агентов букмекерского рынка по всему миру и выявлять подозрительные операции. Полученные результаты послужат доказательной базой для спортивных федераций и правоохранительных органов при выявлении мошеннических действий в букмекерской индустрии. Sportradar сотрудничает с множеством лиг и федераций, включая НХЛ, NASCAR, ITF, НБА, НФЛ и др.