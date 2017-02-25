Прогноз Генича на «Ювентус» — «Эмполи»: победа хозяев в 1-м тайме с форой (-1)

Футбольный комментатордал прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи» в 26-м туре серии А.«Есть такая закономерность у «Ювентуса» в 2017 году — он почти во всех встречах всё решает в первом тайме, по крайней мере, забивает, если вывести за скобки гостевые встречи с «Фиорентиной» и «Кротоне». В остальных матчах «Юве» выигрывал первые таймы — и у «Интера», и у «Лацио», и у «Палермо», и у «Кальяри». «Ювентус» спокойненько обеспечивает себе преимущество в первом тайме, а потом уже играет по счёту.«Эмполи» — команда, забившая меньше всех в нынешнем сезоне чемпионата Италии, вряд ли что-то поймает на туринском стадионе. В прошлом сезоне «Эмполи» упёрся, и «Ювентус» выиграл всего 1:0. Но тогда был другой «Эмполи». Сейчас «Юве» будет непросто из-за Лиги чемпионов, но Аллегри наверняка произведёт ротацию. Глубина состава позволяет менять футболистов без потери качества.Я бы попробовал взять победу «Ювентуса» в первом тайме с форой (-1). Можно за 1,5 сыграть просто победу в первом тайме, но это скромно. Поэтому пробую играть с форой. С «Сассуоло» два быстро забили, с «Лацио» всё то же самое. С «Эмполи» ситуация может повториться», — считает эксперт.Встреча «Ювентуса» и «Эмполи» состоится 25 февраля в Турине. Начало — 22:45 мск.