Казанский: «Уотфорд» и «Вест Хэм» сыграют вничью

Спортивный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Уотфорд» — «Вест Хэм» в 26-м туре английской Премьер-лиги.
Ставка: ничья за 3.30 (см. все коэффициенты на матч)
«Команды отличаются нестабильностью в этом сезоне. Довольно сложно предсказать, какой матч для них будет удачным, а какой провальным. Но, самое главное, «Уотфорд» и «Вест Хэм», мне кажется, сейчас находятся в очень неплохой форме. Они обезопасили себя от попадания в зону вылета.
На своём поле «Уотфорд» достаточно уверенно выступает и не проигрывает с начала января. Что касается «Вест Хэма», то ситуация такая, что порой сложно понять логику игры. Если мы возьмём последние выездные результаты, то здесь достаточно крупные победы, но было и домашнее поражение, которое совершенно не укладывалось в голове.
Сейчас и те, и другие вполне способны сыграть вничью между собой. Этот результат устроит и ту, и другую команду», — сказал Казанский.
Встреча «Уотфорда» и «Вест Хэма» состоится 25 февраля на стадионе «Викарэйдж Роуд». Начало матча — 20:30 мск.
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