Казанский: «Уотфорд» и «Вест Хэм» сыграют вничью

Спортивный комментаторсделал прогноз на матч «Уотфорд» — «Вест Хэм» в 26-м туре английской Премьер-лиги.«Команды отличаются нестабильностью в этом сезоне. Довольно сложно предсказать, какой матч для них будет удачным, а какой провальным. Но, самое главное, «Уотфорд» и «Вест Хэм», мне кажется, сейчас находятся в очень неплохой форме. Они обезопасили себя от попадания в зону вылета.На своём поле «Уотфорд» достаточно уверенно выступает и не проигрывает с начала января. Что касается «Вест Хэма», то ситуация такая, что порой сложно понять логику игры. Если мы возьмём последние выездные результаты, то здесь достаточно крупные победы, но было и домашнее поражение, которое совершенно не укладывалось в голове.Сейчас и те, и другие вполне способны сыграть вничью между собой. Этот результат устроит и ту, и другую команду», — сказал Казанский.Встреча «Уотфорда» и «Вест Хэма» состоится 25 февраля на стадионе «Викарэйдж Роуд». Начало матча — 20:30 мск.