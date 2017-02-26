Fortuna Entertainment Group приобрела 100 % акций компании Hattrick Sports

Оператор гэмблинга и лотерей Fortuna Entertainment Group, специализирующийся на работе в Центральной и Восточной Европе, объявил о приобретении 100 % акций компании Hattrick Sports.Hattrick Sports осуществляет деятельность на территории Ирландии, за счёт этой сделки Fortuna Entertainment Group рассчитывает расширить географию своей работы и закрепиться на новых рынках, информирует Сalvinayre.По неофициальным данным, сумма сделки составила € 85 млн, а ещё € 50 млн Fortuna заплатит в случае достижения определённых финансовых показателей.