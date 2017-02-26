Эксперты: «Сент-Луис» Тарасенко проиграет «Чикаго» Панарина в матче НХЛ

27 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» (с Артёмом Анисимовым и Артемием Панариным) и «Сент-Луис Блюз», за который выступают Владимир Тарасенко и Наиль Якупов, и «Флорида Пантерз». Начало — в 3:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Чикаго» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.07. Шансы «Блюз» оценены в 3.22, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.92.
Ставку на победу «Сент-Луиса» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.29, а на победу «Чикаго» — за 1.63 (см. все коэффициенты)
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.19, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.69.