«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 10.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль». Встреча состоится 27 февраля, начало — в 23:00 мск.«Мне понравился «Лестер» в матче с «Севильей»: играли так себе, но при 0:2 не расклеились и забили важный выездной мяч. Обычно при новом тренере игроки больше выкладываются, но у «лис» нет тренера и выкладываться им, по сути, не для кого. Вряд ли в таком состоянии они создадут «Ливерпулю» проблемы», — сказал Сэвидж.