Звёзды ТВ и кино были клиентами нелегального букмекера, задержанного в Нью-Йорке

В результате спецоперации «Наживка для акулы» полиция Нью-Йорка задержала 13 членов преступной группировки, занимавшейся контрабандой сигарет, незаконными сделками с недвижимостью и нелегальным беттингом, сообщает Radar Online.
Член синдиката Винсент «Винни» Талерсио отвечал за нелегальный приём ставок. В число его клиентов входили многие американские знаменитости (актёры Джеймс Каан, Тони Данца, Пол Сорвино, Чарли Шин, телеведущий Реджис Филбин, режиссёр Джеймс Брукс и др.).
За исключением трёх штатов в США, ставки на спорт запрещены законом PASPA (Professional and Amateur Sports Protection Act). В последнее время всё больше штатов присоединяются к требованию легализовать беттинг.
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