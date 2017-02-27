Прогноз Бышовца на матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль»: гости одержат победу

Бывший главный тренер сборной Россиисделал прогноз на матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль» в 26-м туре АПЛ.«Я думаю, «Ливерпуль» одержит победу в этом матче. Даже несмотря на то, что «Лестер» лишился тренера и это, как считается, может взбодрить игроков. Потому что то, что показывает «Лестер», — это ужас. И никакой тренер за пару дней тут погоды не сделает. Полная несовместимость и по физическим кондициям игроков, и отсутствие взаимодействия на поле. Чувствуется, что очень уж хорошо праздновали победу в «Лестере». И, наверное, долго праздновали. Всю предсезонную подготовку. Конечно, «Ливерпуль» здесь победит. 2:1, 2:0 в пользу гостей», — считает эксперт.Матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 27 февраля на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Начало — в 23:00 мск.