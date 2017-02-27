Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ХОККЕЙ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Прогноз Бышовца на матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль»: гости одержат победу

27 февраля 2017, понедельник. 19:00. Ставки
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сделал прогноз на матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль» в 26-м туре АПЛ.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.66 (см. все коэффициенты на матч)

«Я думаю, «Ливерпуль» одержит победу в этом матче. Даже несмотря на то, что «Лестер» лишился тренера и это, как считается, может взбодрить игроков. Потому что то, что показывает «Лестер», — это ужас. И никакой тренер за пару дней тут погоды не сделает. Полная несовместимость и по физическим кондициям игроков, и отсутствие взаимодействия на поле. Чувствуется, что очень уж хорошо праздновали победу в «Лестере». И, наверное, долго праздновали. Всю предсезонную подготовку. Конечно, «Ливерпуль» здесь победит. 2:1, 2:0 в пользу гостей», — считает эксперт.

Матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 27 февраля на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Начало — в 23:00 мск.
Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Ливерпуль Анатолий Бышовец Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
27 февраля 2017, понедельник
19:15 Букмекер: все ожидали, что «Водник» в матче с «Байкалом-Энергией» проиграет
19:00 Прогноз Бышовца на матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль»: гости одержат победу
18:30 «Лига Ставок»: победа «Лунного света» на «Оскаре» принесла нам убытки
16:04 Звёзды ТВ и кино были клиентами нелегального букмекера, задержанного в Нью-Йорке
15:49 БК «Фонбет» и КХЛ совместно будут бороться с фальсификациями в спорте
14:32 Букмекеры: шансы «Барселоны» обойти «Реал» и стать чемпионом Испании — 40%
13:30 Букмекеры уверены, что «Локомотив» завершит серию с минским «Динамо» в 4-м матче
12:51 В центре Москвы ограбили букмекерскую контору, избив охранника битами
11:30 «Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 10.0
10:00 Согласно котировкам «Торпедо» сравняет счёт в серии Кубка Гагарина с «Динамо» М
08:30 Оборот рынка онлайн-ставок в Испании впервые превысил € 10 млрд за год
26 февраля 2017, воскресенье
19:00 «Лига Ставок»: 33% игроков отдают «Оскар» «Ла-Ла Ленду», 29% — «Лунному свету»
17:54 Генич: «Реал» забьёт «Вильярреалу» во втором тайме больше голов, чем в первом
17:30 Эксперты: «Сент-Луис» Тарасенко проиграет «Чикаго» Панарина в матче НХЛ
15:45 Fortuna Entertainment Group приобрела 100 % акций компании Hattrick Sports
14:15 Согласно котировкам «Спартак» уверенно победит норвежский «Сарпсборг»
14:06 Прогноз Карпина на «Атлетико» — «Барселона»: обе забьют и победа хозяев за 5.10
12:30 Букмекеры убеждены, что Месси не сумеет забить в матче «Барселона» — «Атлетико»
10:45 «МЮ» — «Саутгемптон»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 15.0
09:00 Букмекеры: «СЮ» победит «Ак Барс» в 3-м матче и сократит отставание в серии
03:00 «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: статистическое превью матча
25 февраля 2017, суббота
20:30 Шотландец поставил на матч «Бавария» — «Арсенал» с коэффициентом 401 и выиграл
20:28 Букмекер предлагает поставить на то, что тренером «Лестера» станет Слуцкий
19:25 Букмекеры убеждены, что Овечкин наберёт очки в выездном матче НХЛ с «Нэшвиллом»
18:00 Большинство молодых американцев — за легализацию ставок на спорт
17:30 Казанский: «Уотфорд» и «Вест Хэм» сыграют вничью
16:58 «Оскар» за лучшую мужскую роль получит Дензел Вашингтон, считают россияне
16:43 Прогноз Генича на «Ювентус» — «Эмполи»: победа хозяев в 1-м тайме с форой (-1)
16:00 В Боснии собрали € 10 тыс. для освобождения игрока, осуждённого за сдачу матчей
14:30 «Уотфорд» — «Вест Хэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.00
13:00 Аналитики: СКА победит «Витязь» и в 3-й игре четвертьфинала Западной конференции
11:30 Руководство William Hill назвало 2017 год решающим для компании
10:00 Согласно котировкам «Йокерит» в 3-м матче серии проиграет ЦСКА в Хельсинки
24 февраля 2017, пятница
22:17 Sportradar и Регбийная лига Англии объединят усилия в борьбе с «договорняками»
19:36 Глобальная аудитория киберспорта к 2020 году составит 600 млн человек
17:00 Эксперты: «Факел» выиграет у «Чертаново» в финале Кубка ФНЛ
15:48 В паре «Сельта» — «Краснодар» небольшим фаворитом эксперты считают испанцев
15:43 Букмекеры: шансы «Ростова» пройти «Манчестер Юнайтед» — 19%
14:57 Возвращение Лоськова в «Локомотив» в роли игрока оценивалось коэффициентом 4.00
14:45 В Шотландии запущен проект по борьбе с зависимостью от гэмблинга среди молодёжи
13:54 Роберто Манчини станет следующим главным тренером «Лестера», считают эксперты
13:38 Букмекеры не верят в «Краснодар» и «Ростов» в Лиге Европы
12:00 «Ак Барс» — «Салават»: букмекеры назвали фаворита второго матча «зелёного дерби»
10:30 Дочерняя компания Unibet договорилась о покупке 32Red за € 207 млн
09:00 Согласно котировкам «Трактор» сравняет счёт в серии Кубка Гагарина с «Барысом»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумма вашей средней ставки:
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+