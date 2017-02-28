Ladbrokes заплатит £ 71 млн штрафа за уклонение от уплаты налогов

Британская букмекерская компания Ladbrokes заплатит властям страны £ 71 млн в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов. Такое решение принял Высший суд Великобритании по налоговым вопросам.Оператор провёл сделку между двумя своими подразделениями, которая привела к искусственному падению стоимости акций одного предприятия, что позволило другому претендовать на налоговый убыток. Представители Ladbrokes отмечали, что компании было бы выгоднее заплатить налог, но суд отклонил эти аргументы и принял сторону властей, информирует Сalvinayre.Пресс-секретарь Ladbrokes сообщил, что компания признала решение суда и изучает различные варианты дальнейших действий.