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Американская актриса Хизер Грэм станет официальным лицом Foxy Bingo

28 февраля 2017, вторник. 16:30. Ставки
Игорный холдинг GVC объявил, что официальным лицом дочерней марки Foxy Bingo на территории Великобритании станет голливудская звезда Хизер Грэм.

В рамках маркетинговой компании актриса снимется в шести роликах для Foxy Bingo. Первый из них будет показан 9 марта в эфире телеканала ITV во время очередной серии популярного в Британии сериала «Ферма Эммердейл».

«Когда мне сказали, что я смогу сыграть лису, мне сразу понравилась эта идея. Мне очень нравится носить хвостик и очень нравится Великобритания», — прокомментировала заключение соглашения Грэм.

Хизер Грэм известна ролями в картинах «Аптечный ковбой», «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Ночи в стиле буги», телесериалах «Твин Пикс», «Блудливая Калифорния» и др.




GVC Holdings — игорная онлайн-компания со штаб-квартирой на острове Мэн. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и являются составной частью FTSE 250 Index (компании, занимающие места со 101-го по 350-го по рыночной капитализации среди крупнейших на бирже). GVC Holdings принадлежат права на бренды БК Sportingbet, Bwin.Party, PartyPoker, PartyCasino и бинго-платформы Foxy Bingo.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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