Эксперты: «Вашингтон» Овечкина победит «Рейнджерс» Бучневича в матче НХЛ

1 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» (с Павлом Бучневичем в составе) и «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Начало — в 3:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.37. Шансы «Нью-Йорка» оценены в 2.68. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.90.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.82, а на победу «Рейнджерс» — за 2.00 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.01, на ТМ 5,5 шайбы — 1.81.