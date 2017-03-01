Власти Чехии готовы приступить к блокировке сайтов нелегальных букмекеров

Конституционный суд Чехии постановил, что законодательная инициатива властей страны блокировать сайты гемблинг-операторов, не имеющих национальной лицензии, соответствует конституционным требованиям.
Соответствующий законопроект вступил в силу с 1 января 2017 года. Игорные компании пытались оспорить его в суде.
Согласно законопроекту, принятому властями Чехии, с 1 января 2017 года налог на игровых автоматах увеличился с 28 до 35 процентов, в то время как все спортивные ставки облагаются налогом по ставке 23 процента. Нелегальные сайты должны блокироваться.
Данные условия не устроили операторов. Некоторые из них (Marathonbet, William Hill) официально объявили о том, что покидают чешский рынок. Остальные продолжают работать, но нелегально. А канадский игорный холдинг Amaya стал первым международным оператором, получившим игорную лицензию в Чехии после того, как в этой стране вступили в силу поправки к законодательству о гемблинге.