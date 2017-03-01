Минфин: 60% отчислений букмекеров пойдут на детско-юношеские спортивные турниры

Министерство спорта РФ определилось со структурой распределения средств, получаемых в виде целевых отчислений от букмекерских компаний.
Как говорится в проекте ведомственного акта за подписью министра спорта России Павла Колобкова, не менее 60% средств пойдёт на финансирование деятельности по организации и проведению детско-юношеских спортивных соревнований по развиваемым виду или видам спорта, в том числе связанным с подготовкой тренеров и спортивных судей.
Не более 35% средств будет направлено на содержание и развитие материально-технической базы общероссийских спортивных федераций или профессиональных спортивных лиг, необходимой для развития детско-юношеского спорта.
Не более 5% средств планируется расходовать на «меры стимулирующего характера для работников общероссийских спортивных федераций или профессиональных спортивных лиг, в должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского спорта».
Общественное обсуждение документа началось 28 февраля и продлится до 14 марта. Ответственным за разработку проекта является заместитель директора правового департамента Министерства спорта РФ Алексей Глухов.
22 февраля во втором чтении Государственная Дума РФ приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта».
Согласно законопроекту, букмекер будет заключать контракты с теми федерациями и лигами, на соревнования которых будет принимать ставки, и перечислять по каждому соглашению целевые отчисления на развитие спорта.
При этом общий объём целевых отчислений по всем заключённым организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 миллионов рублей.