После Луиса Энрике «Барселону» возглавит Хорхе Сампаоли, считают букмекеры

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что покинет каталонский клуб по окончании сезона.
Аналитики букмекерских контор полагают, что лучшие шансы возглавить «Барселону» после ухода Луиса Энрике имеет нынешний тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли (4.00).
Вторым в списке потенциальных сменщиков Энрике идёт Эрнесто Вальверде (5.50), на данный момент возглавляющий «Атлетик» из Бильбао.
Замыкает тройку Арсен Венгер (6.00), который близок к очередному вылету из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала с лондонским «Арсеналом» (см. все коэффициенты).
Из других представленных в списке кандидатов можно отметить бывших игроков «Барселоны» Карлеса Пуйоля (21.00) и Христо Стоичкова (51.00), а также бывшего главного тренера каталонцев Хосепа Гвардиолу (34.00).