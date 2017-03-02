Шансы мадридского «Реала» и «Барселоны» на чемпионство выравнялись

По итогам 25-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» утратил лидерство, не сумев на своём поле победить «Лас-Пальмас». Теперь команда Зинедина Зидана на одно очко отстаёт от «Барселоны», но при этом имеет игру в запасе.
Аналитики букмекерских контор обновили котировки на победителя Примеры. Теперь на «Реал» предлагается ставить за 1.85, хотя ещё 10 дней назад это событие оценивалось коэффициентом 1.35.
Чемпионство «Барселоны» стоит 2.00. За 20.00 можно поставить на «Севилью», за 100.00 — на мадридский «Атлетико» (см. все коэффициенты).