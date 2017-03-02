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БК «Леон» стала официальным букмекером ФК «Зенит»

2 марта 2017, четверг. 18:35. Ставки
Букмекерская компания «Леон» заключила соглашение с ФК «Зенит». Букмекер станет беттинг-партнёром санкт-петербургского клуба, сообщили «Чемпионату» в компании.

Соглашение подписано сроком на три года с возможностью расширения и дальнейшей пролонгации. Партнёрство предусматривает пакет опций, которые не противоречат актуальному законодательству РФ. БК «Леон» как официальный букмекер «Зенита» получила имиджевые права на использование символики клуба, билетные квоты, специальный рекламный пакет на клубном «Радио Зенит», а также право на размещение рекламы компании в рамках товарищеских матчей, проводимых клубом за рубежом.

Также в рамках партнёрского соглашения букмекер получил права на участие футболистов клуба в промомероприятиях, проводимых компанией в рамках собственной маркетинговой стратегии развития.

«ФК «Зенит» не нуждается в особом представлении. Это один из самых мощных клубов континента, с титулами и великой историей, с целым рядом футбольных звёзд европейского уровня в нынешнем составе. „Леон“ гордится возможностью стать официальным букмекером этой «машины побед». Наша компания не сомневается, что сотрудничество с «Зенитом» будет взаимовыгодным и плодотворным. С уверенностью и нетерпением смотрим в будущее, в которое отныне идём вместе с «Зенитом», — прокомментировал подписание соглашения медиадиректор БК „Леон“ Михаил Седовский.

«Для «Зенита» это первый опыт сотрудничества с букмекерской компанией. Во всех своих соглашениях мы придерживаемся одного принципа: наши партнёры – неизменные лидеры в своих отраслях. Соглашение с БК „Леон“ не является исключением. Мы рады приветствовать БК „Леон“ в числе своих надёжных партнёров», — сообщил коммерческий директор „Зенита“ Дмитрий Манкин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Спонсорские контракты с букмекерами
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