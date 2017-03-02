Эксперты: Овечкин и Кузнецов точно наберут очки в матче с «Нью-Джерси»

3 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и «Нью-Джерси Дэвилз». Начало — в 3:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.55. Шансы «Нью-Джерси» оценены в 5.21. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.48.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.32, а на победу «Дэвилз» — за 3.39 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.49, на ТМ 5,5 шайбы — 1.55. Как минимум по одному очку должны набрать Александр Овечкин (1.60) и Евгений Кузнецов (1.57).