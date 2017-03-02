Власти штата Невада будут бороться с договорными матчами в киберспорте

Киберспортивная коалиция честности и совет по контролю за играми штата Невада подписали меморандум о взаимопонимании и обмене информацией о подозрительных ставках. Они могут указывать как на мошенничество, так и на договорные матчи. Соглашение коснётся букмекерских контор Невады, принимающих ставки на киберспортивные события, информирует ESPN.«Мы очень рады, что правительство Невады согласилось с нами сотрудничать. Их деятельность является золотым стандартом в регулировании спортивных ставок в США, и нам будет очень приятно поработать с ними», — прокомментировал подписание меморандума Ян Смит, комиссар Коалиции.В киберспортивную коалицию входят крупнейшие организации, в том числе Modern Times Group, которой принадлежат организаторы турниров ESL и DreamHack. Сейчас объединение сотрудничает с букмекерскими конторами Unikrn, ESP, betWay и ebettle.