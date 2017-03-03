Игонин: думаю, что матч ЦСКА — «Зенит» закончится результативной ничьей 1:1

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин дал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит».
«Думаю, что накал принципиального противостояния в этом матче спал и большим раздражителем для «Зенита» сейчас является «Спартак». Интересно будет посмотреть на ЦСКА, что предложат «армейцы». «Зенит» нам уже более-менее понятен, в последнем официальном матче у питерцев многое получалось. Не думаю, что вылет из Лиги Европы сыграет какую-то роль для команды Мирчи Луческу. Всё-таки это разные первенства с совершенно иным футболом.
Во многом результату в этом матче может способствовать эмоциональный настрой. Сомневаюсь, что обе команды сразу начнут играть агрессивно. Нужно будет присмотреться друг к другу, понять, что к чему. Отдать игру и действовать вторым номером – не в характере ни одной из команд. Будет борьба на конкретных участках поля.
Было бы интересно посмотреть матч с интересным футболом, нежели получить победу «Зенита» при плохой игре. Думаю, что встреча закончится результативной ничьей 1:1», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Букмекеры в данном матче небольшим фаворитом считают гостей. На победу «Зенита» предлагается ставить за 2.56. Шансы ЦСКА набрать три очка оцениваются коэффициентом 2.95. Ничья котируется за 3.46. На счёт 1:1 можно поставить за 6.50 (см. все коэффициенты на матч).
Встреча ЦСКА – «Зенит» состоится 4 марта в Москве. Начало — в 16:30 мск.