Лепёхин: ЦСКА и «Зенит» сыграют вничью — 0:0 или 1:1

Бывший защитник «Зенит» Константин Лепёхин дал прогноз на матч 18 тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит».
«Думаю, будет ничья. Проходи игра в Санкт-Петербурге, поставил бы на «Зенит». Жду напряжённого матча, а в таких матчах обычно с трудом забиваются голы. Моментов для взятия ворот будет немного. Предположу, что встреча завершится со счётом 0:0, либо 1:1», — рассказал Лепёхин корреспонденту «Чемпионата» Илье Джапаридзе.
Согласно котировкам, фаворитом в матче являются гости. На победу «Зенита» предлагается ставить за 2.56. Шансы ЦСКА набрать три очка оцениваются коэффициентом 2.95. Ничья котируется за 3.46. На счёт 0:0 можно поставить за 8.50, на 1:1 — за 6.50 (см. все коэффициенты на матч).
Встреча ЦСКА – «Зенит» состоится 4 марта в Москве. Начало — в 16:30 мск.