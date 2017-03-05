Прогноз Валерия Карпина на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 17.00

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак», который состоится в 18-м туре российской футбольной Премьер-Лиги.
Ставки: ничья за 3.38; обе команды забьют за 1.86; точный счет — 2:2 за 17.00 (см. все коэффициенты на матч)
«Встреча лидеров, первое с четвёртым местом играют. «Краснодар», с одной стороны, прошёл «Фенербахче» и неплохо выглядел в матчах с турецким клубом. С другой стороны, сыграл 3:3, упустив преимущество в три мяча в матче на Кубок. В матче краснодарцев со „Спартаком“ поставлю на ничью. На голевую ничью — те и другие забьют. А также поставлю на точный счёт — 2:2», — рассказал Карпин.
Встреча «Краснодара» и «Спартака» состоится 5 марта в Краснодаре. Начало — в 16:30 мск.