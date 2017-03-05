Прогноз Валерия Карпина на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 17.00

Бывший главный тренер московского «Спартака»дал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак», который состоится в 18-м туре российской футбольной Премьер-Лиги.«Встреча лидеров, первое с четвёртым местом играют. «Краснодар», с одной стороны, прошёл «Фенербахче» и неплохо выглядел в матчах с турецким клубом. С другой стороны, сыграл 3:3, упустив преимущество в три мяча в матче на Кубок. В матче краснодарцев со „Спартаком“ поставлю на ничью. На голевую ничью — те и другие забьют. А также поставлю на точный счёт — 2:2», — рассказал Карпин.Встреча «Краснодара» и «Спартака» состоится 5 марта в Краснодаре. Начало — в 16:30 мск.