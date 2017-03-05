Коэффициент на победу «Спартака» над «Краснодаром» повысился на 15 % за неделю

Аналитики букмекерских контор в течение последней недели понизили шансы московского «Спартака» на победу в матче 18-го тура с «Краснодаром».
Изначально (3 февраля) линия вышла с коэффициентом 2.72 на победу «Спартака». Но за неделю до матча котировки на красно-белых начали расти. Сейчас в ряде БК на победу «Спартака» можно поставить за 3.15-3.20.
27 февраля стало известно, что встречу будет обслуживать Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится 5 марта в Краснодаре. Начало — 16:30 мск.
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