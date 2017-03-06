Аллегри — фаворит на должность главного тренера «Арсенала» у букмекеров

Аналитики букмекерских контор оценили шансы тренеров возглавить лондонский «Арсенал» в случае ухода Арсена Венгера из клуба.
Явным фаворитом, согласно котировкам, является нынешний тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (1.91). Как сообщают СМИ, «Арсенал» уже достиг устной договорённости с итальянцем о назначении на пост главного тренера в следующем сезоне.
На втором месте в списке потенциальных сменщиков Венгера идёт Рональд Куман, тренирующий сейчас «Эвертон» (9.00).
Шансы Эдди Хау, Патрика Виейра, Брендана Роджерса и Томаса Тухеля стать главным тренером «канониров» оцениваются коэффициентом 11.00 (см. все коэффициенты)
За 101.00 можно поставить на то, что «Арсенал» возглавит легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.