Вet-at-home представил финансовый отчёт за 2016 год

Немецкая букмекерская компания bet-at-home представила финансовый отчёт за 2016 год, информирует Sbcnews.Компания достигла «новой рекордной суммы в объемах ставок» и зафиксировала доход в размере € 138 млн, что на 14% больше, чем год назад (€ 120 млн). При этом оператор потратил около € 44 млн на маркетинговые расходы в 2016 году.Высокие маркетинговые издержки повлияли на показатели прибыли в 2016 году, которая остановилась на отметке в € 31 млн. Эта цифра также превысила показатель минувшего года (€ 30 млн).