Согласно котировкам, Овечкин и Кузнецов точно наберут очки в матче с «Далласом»

7 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и «Даллас Старз». Начало — в 3:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.65. Шансы «Далласа» оценены в 4.37. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.47.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.39, а на победу «Старз» — за 3.02 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.80, на ТМ 5,5 шайбы — 2.03. Овечкин и Кузнецов (по 1.54) должны набрать очки.