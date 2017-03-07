«Наполи» — «Реал»: статистическое превью матча

7 марта в Неаполе на «Сан-Паоло» «Наполи» и «Реал Мадрид» проведут ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой победил испанский суперклуб — 3:1.
За всю историю команды встречались всего трижды, включая первый раунд нынешнего противостояния. У «Реала» 2 победы при 1 ничьей. Но единственная встреча в Неаполе без малого 30 лет назад завершилась вничью 1:1. На ничейный исход сегодня можно сделать ставку с коэффициентом — 3,94 (см. все коэффициенты на матч).
В нынешней Лиге чемпионов мадридский «Реал» провёл три гостевых матча, в которых в среднем забивалось 4,33 мяча. В предстоящей встрече тотал больше 3,5 мяча идёт за 2,19.
Бельгиец Дрис Мертенс является лучшим бомбардиром «Наполи» и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, где он отличился 4 раза. На его забитый мяч можно сделать ставку с коэффициентом — 2,45.
В составе «Реала» наибольшее количество мячей в Лиге чемпионов забил Карим Бензема (5). Его гол оценён коэффициентом — 2,11.
«Наполи» — лучшая команда сезона в Лиге чемпионов по числу поданных угловых. В среднем за матч неаполитанцы подают 8,14 угловых. А на своём поле этот показатель ещё выше — 13,33. Остаётся добавить, что дома «Наполи» провёл три игры. Индивидуальный тотал угловых «Наполи» больше 6,5 идёт с коэффициентом 2,11.
Матч «Наполи» — «Реал Мадрид» начнётся в 22:45 мск.