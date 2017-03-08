Букмекеры оценили шансы «Барселоны» отыграться с 0:4 и пройти «ПСЖ»

8 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Барселона» и «ПСЖ». Начало — в 22:45 мск. Дома парижане победили со счётом 4:0.
Букмекеры считают фаворитом «Барселону» и предлагают поставить на победу хозяев за 1.44. Шансы «ПСЖ» на победу оценены коэффициентом 6.29. Поставить на ничью после 90 минут можно за 5.08.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.36, а на ТМ 2,5 гола — за 2.90 (см. все коэффициенты).
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.56. Также аналитики убеждены, что Лионель Месси (1.48) и Луис Суарес (1.62) забьют хотя бы по одному мячу.
Коэффициент на проход «Барселоны» — 10.24 (9,5%), а на проход «ПСЖ» — 1.05.