Аналитики убеждены в победе ЦСКА над «Локомотивом» в 1-м матче 1/4 финала КХЛ

8 марта в 1-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ сыграют ЦСКА и «Локомотив». Начало — в 17:00 мск.
Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.74. Шансы «Локомотива» оценены в 4.24, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.02 (см. все коэффициенты)
Ставку на победу «Локомотива» с учётом ОТ можно сделать за 2.80, а на победу ЦСКА — за 1.42.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 2.26, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.62.