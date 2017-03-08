Аналитики убеждены в победе ЦСКА над «Локомотивом» в 1-м матче 1/4 финала КХЛ

8 марта в 1-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ сыграют ЦСКА и «Локомотив». Начало — в 17:00 мск.Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы «Локомотива» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «Локомотива» с учётом ОТ можно сделать за, а на победу ЦСКА — заПо мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —